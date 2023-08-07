نيمار يقرر الرحيل عن سان جيرمان

المناطق_متابعات

تقدم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بطلب للرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية، بحسب تقرير صحفي فرنسي.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن “نيمار” أبلغ ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، برغبته في الرحيل عن حديقة الأمراء هذا الصيف.

واقترن اسم نيمار في الساعات الماضية، بالعودة لبرشلونة مرة أخرى، في محاولة لتعويض رحيل لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي المحتمل.

ورحل نيمار عن برشلونة، في صيف 2017، بعد سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده، والبالغ 222 مليون يورو.

ويمتد عقد نيمار في حديقة الأمراء، حتى 2025، لكنه لا يريد استكمال عقده، وسط أنباء تفيد برغبة برشلونة في ضمه.