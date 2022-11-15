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نيمار يُثير القلق داخل معسكر البرازيل استعدادًا لكأس العالم 2022

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 15 نوفمبر 2022 - 12:46 صباحًا

أخرت مشاكل الطيران توقيع النجم نيمار مع منتخب البرازيل قبل أيام فقط من انطلاق مونديال 2022.

وأفادت تقارير إعلامية أن الثنائي الفرنسي نيمار وماركينيوس من باريس سان جيرمان وصلوا إلى تورين بإيطاليا مساء الاثنين للمشاركة في الدورة التدريبية الأولى استعدادًا لكأس العالم.

وتأخر نيمار وماركينيوس في الانضمام إلى المنتخب البرازيلي بسبب مشاكل السفر من باريس إلى تورين، حيث سيتدرب السيليساو لمدة خمسة أيام قبل التوجه إلى الدوحة للمشاركة بمونديال قطر 2022، الذي سينطلق الأحد المقبل 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

وكان من المقرر أن يصل الفريق المكون من 26 لاعبا إلى مقر تدريب يوفنتوس صباح الإثنين، لكن نيمار وماركينهوس تأخروا بسبب بسبب مشاكل ميكانيكية في الطائرة.

ووصل الثنائي في فترة ما بعد الظهر وأجرى المدرب الجلسة التدريبية الأولى مع 14 لاعبا لم يشاركوا مع النادي في عطلة نهاية الأسبوع وشاركوا في جلسة خفيفة، بعد التدريب، جاء نيمار وماركينوس إلى صالة الألعاب الرياضية مع لاعبين آخرين.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 15 نوفمبر 2022 - 12:46 صباحًا
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wafaa elshahat

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