نيوكاسل يتغلّب على توتنهام والسيتي يهدر فوزاً مستحق

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تغلّب فريق نيوكاسل الإنجليزي على ضيفه فولهام بثلاثة أهداف مقابل لا شئ مساء السبت ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستغلّ نيوكاسل النقص العددي في صفوف منافسه في الشوط الثاني بتسجيله 3 أهداف تناوب عليها لاعب وسطه لويس مايلي (57) والبارغوياني ميغيل ألميرون (64) والظهير الأيسر دان بيرن (82)، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس، فيما بقي فولهام على رصيد 21 نقطة في المركز 11.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات الجولة، أهدر مانشستر سيتي فوزاً في متناوله ضد كريستال بالاس، عندما تقدّم بهدفين مقابل لا شئ حتى آخر ربع ساعة من المباراة ليعود الضيوف ويحققوا التعادل 2-2، ليصل رصيد السيتي النقطي إلى 34 نقطة في المركز الرابع، ويحقق البالاس نقطتهم الـ17 في المركز الخامس عشر.

وتغلّب تشلسي على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين سجلهما كول بالمر (54) والسنغالي نيكولا جاكسون (61)، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر، ويبقى شيفيلد في المركز الأخير بثمان نقاط.

وتابع إيفرتون سلسلة انتصاراته بفوز رابع توالياً على مضيفه بيرنلي بهدفين نظيفين سجلهما لاعب وسطه أمادو أونانا من كرة رأسية (19) والمدافع مايكل كين (25)، ليحتل المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة، فيما بقي بيرنلي في المركز قبل الأخير (19) برصيد 8 نقاط.

يذكر أن مباراة بورنموث ولوتون تاون توقفت بسبب وعكة صحية تعرض لها لوتون الذي سقط أرضاً، حيث أصدرت رابطة الدوري بياناً أكدت فيه أن المباراة لن تستكمل بسبب عارض صحيّ لأحد اللاعبين.