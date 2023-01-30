نيوم الراعي الرسمي للاعب القولف المحترف عثمان الملا

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أعلنت نيوم عن توقيعها عقدًا لرعاية لاعب القولف السعودي المحترف عثمان الملا، وذلك في إطار اهتمام الشركة بدعم الرياضيين المحترفين من المملكة ومختلف أنحاء العالم، وبما يحقق أهدافها في التحول إلى مركز إقليمي للمنافسات الرياضية العالمية تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتأتي رعاية “نيوم” للمحترف عثمان الملا، تقديرًا من جانبها للمستوى المتميز الذي يقدمه في رياضة القولف، وحرصًا على توفير الدعم له بصفته الممثل الوحيد من المملكة في دورة ألعاب القولف الآسيوية المقبلة التي ستقام في ملاعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، خلال الفترة من 2-5 فبراير.

وعبرت رئيسة قطاع الرياضة في نيوم جان باترسون عن اعتزازها بانضمام اللاعب عثمان الملا إلى عائلة نيوم انسجامًا مع دورها في استقطاب أبرز الرياضيين مشيرة إلى أن هذا الدعم يهدف إلى الإسهام في رسم مستقبل قطاع هذا النوع من الرياضات في المملكة.

بدوره شكر اللاعب عثمان الملا، نيوم على توفير الدعم والرعاية له، مؤكدًا أن هذا الدعم سيسهم في تسليط الضوء على رياضة القولف والتوسع النوعي في هذا النوع من الرياضات، معبرًا عن تطلُّعه إلى الإسهام في دعم مهمة نيوم لتسليط الأضواء العالمية على ما تتيحه المملكة من فرص استثمارية في مختلف المجالات الرياضية والاجتماعية والاقتصادية.