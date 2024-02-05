“نيوم” الشريك البلاتيني للمنتدى السعودي للإعلام ومعرض “فومكس”

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يعزز المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة، شراكاته مع الجهات العامة والخاصة، التي من المتوقع أن تثري فعالياته ومخرجاته.

وأعلن المنتدى السعودي للإعلام، عن انضمام “نيوم” كشريك بلاتيني لنسخته الثالثة، التي تعقد خلال الفترة من 20 – 21 فبراير الجاري، ولمعرض مستقبل الإعلام “فومكس”، الذي يقام خلال الفترة من 19 – 21 فبراير المقبل، بتنظيم من هيئة الإذاعة والتليفزيون، وبالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين.

وتقدم “نيوم” بيئة مثالية لتعزيز التفكير غير المحدود والحلول المُبتكرة للتحديات المعاصرة الأكثر إلحاحاً، حيث تسعى إلى بناء اقتصاد مربح ومستدام قائم على الابتكار، مدعوماً بقطاعاتها الـ 14 الرئيسة.

ويعد الإعلام أحد قطاعات “نيوم”، التي تهدف إلى تغيير مستقبله، من خلال إنشاء أول مركز متكامل بتقنياته وأدواته ومُعدّاته على مستوى العالم، إذ سينصبّ تركيزه على الإنتاج التلفزيوني، وتطوير الألعاب الإلكترونية والنشر الرقمي.

يذكر أن المنتدى سيشهد على هامشه إقامة معرض مستقبل الإعلام “فومكس”، والذي يعد أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط، وفرصة للشغوفين في مجالات الإعلام؛ إذ سيشهد تنظيم العديد من ورش العمل المتخصصة والنوعية.