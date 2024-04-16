نيوم تستضيف منتدى عالمياً للمقاولين وتستعرض الخطط المستقبلية لمشاريعها

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استضافت نيوم أكثر من 100 شركة من كبرى الشركات العالمية والرائدة في قطاع المقاولات، في منتدى عقدته على مدى يومين، استعرضت خلاله تقدم الأعمال الإنشائية في مشاريعها الحالية، لاسيما “ذا لاين” ومشروع البنية التحتية الخاص بها “ذا سباين”، و”أوكساچون” و”تروجينا”، ومطار نيوم الدولي، مع التركيز على التطورات المستقبلية فيها.

واستعرض المنتدى، الذي شهد مشاركة شركات سعودية وخليجية وآسيوية وأوروبية، بالإضافة إلى شركاتٍ من أمريكا الشمالية وشمال أفريقيا، أهمية الابتكار في قطاع الإنشاءات والمقاولات، موضحاً أن الطرق التقليدية للبناء لن تلبي معايير نيوم ونطاق العمل فيها.

وشهد المنتدى، الذي عُقد في نيوم، عدداً من ورش العمل والاجتماعات الفردية التي ناقشت الفرص التجارية، في حين استعرضت شركات المقاولات المشاركة في الحدث خدماتها وإمكاناتها.

وافتتح المنتدى بكلمةٍ للرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر قال فيها: “بينما ندخل أكثر مراحل التطوير نشاطاً على الإطلاق، فإنَّ حجم الفرص المتاحة في نيوم هائل. ومع التقدم السريع للمشاريع في جميع أنحاء منطقتنا، فإنَّنا ملتزمون بالتعاون مع أفضل المقاولين على مستوى العالم، لتحقيق رؤية نيوم”.

وبالتزامن مع دخول مشاريع نيوم المرحلة التالية من التنفيذ، تبرز أهمية الطلب على الكفاءة والإتقان في مجال البناء على أعلى المستويات لتنفيذ بعض من أكثر المشاريع التنموية الجريئة التي شهدها العالم على الإطلاق، ومنها مدينة “ذا لاين” البالغ طولها 170 كيلومتراً، التي يتم بناء مجموعاتها النموذجية على مراحل، والتي سترحب المرحلة الأولى منها بساكنيها في عام 2030.

وحظي المشاركون بفرصةٍ فريدة للاطِّلاع على مجموعة من الفرص العديدة والمتميزة التي ستقدمها نيوم خلال الفترة المقبلة. كما أتيحت لهم الفرصة لزيارة مواقع بناء مشاريع نيوم، حيث عاينوا الحجم الهائل للأعمال التي تجري فيها، مؤكدين أنه لم يسبق لهم أن شاهدوا أعمال تطوير بهذا الحجم في أي مكان آخر بالعالم.

وتجري أعمال الإنشاءات بشكل متواصل في جميع أنحاء نيوم، مع وجود قوى عاملة تقدر بنحو 140 ألف عامل في مجالات البناء. ومن خلال مساعدة عدد من الشركات المشاركة في المنتدى، من المتوقع أن يصل عدد العمال في نيوم إلى 200 ألف عامل بحلول العام المقبل.