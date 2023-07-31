“نيوم ماكلارين” يعلن عن أول ملصق لسيارة سباق في العالم مصمم بالذكاء الاصطناعي

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كشف فريق “نيوم ماكلارين للسباقات الكهربائية” اليوم، عن أول ملصق سيارة في العالم مصمم باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومخصص لهياكل سيارات السباقات ضمن منافسات البطولات (العالمية) لسباقات المحركات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات “فيا FIA “، ويأتي ذلك احتفالاً بالذكرى الستين لتأسيس فريق “ماكلارين ريسينغ”، والذي عرض خلال سباق لندن للسيارات الكهربائية.

وتم تطوير الملصق بالتعاون بين نيوم و” ماكلارين ريسينغ” ، ويمثل عملاً إبداعياً يجمع رؤى مستقبلية للتصميم قدمها كل من السائقين “رينيه راست”، و”جيك هيوز”، بالإضافة إلى أربعة أعضاء في برنامج نيوم لتطوير الخريجين، وتمت معالجة هذه الرؤى بهدف إنتاج عدد من النصوص التي تصف النماذج المطلوبة، بعدها استُخدم برنامج لتحويل النصوص إلى صور وتصاميم فنية محددة تعكس رؤية كل المشتركين، ثم جرى دمج النماذج الستة في تصميم واحد، وكل هذه العمليات تمت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، قبل أن يتم تحسين جودة التصميم بنسخته الأخيرة عبر مصممي فريق “ماكلارين ريسينغ” الذين وضعوه على ملصق يغطي الهيكل الخارجي للسيارة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر أن الشراكة مع فريق نيوم ماكلارين للسباقات الكهربائية تدعم العديد من التزامات نيوم، بداية من قيادة الحلول المستدامة، ورعاية المواهب السعودية من خلال الفرص التطويرية، إلى تقديم تقنيات جديدة للعالم”، مشيراً إلى أن نيوم سخرت كل التقنيات المبتكرة والمتقدمة لابتكار التصميم، الذي يشكل علامة فارقة في تاريخ ماكلارين ويحتفي به عبر رؤية متميزة للمستقبل.

بدوره، أبدى الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين ريسينغ، زاك براون عن سعادة بالتعاون مع نيوم في ابتكار أول ملصق في عالم سباقات السيارات يتم إعداده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مبيناً أنها ستكون لحظة مهمة للاحتفاء بالذكرى الستين لـ(ماكلارين ريسينغ)، عندما تأخذ مكانها في مضمار السباق في لندن نهاية هذا الأسبوع.

وسينضم خريجو نيوم في وقت لاحق من هذا العام، وهم من الشباب السعوديين والذين لعبوا دوراً أساسياً في عملية تصميم الملصق، إلى برنامج “نيوم ماكلارين لتطوير ورعاية المواهب”، لينخرطوا في برنامج تطويري مع الفريق مدته 12 شهراً، وهو جزء من مبادرة مستمرة، سيستفيد منها عدد من الخريجين السعوديين على مدار الأعوام المقبلة، بهدف تطوير المواهب المحلية وتزويدها بالخبرة اللازمة من “ماكلارين”، التي تعد إحدى المؤسسات العالمية موثوقة الأداء.

وتجمع شراكة “نيوم ماكلارين للسباقات الكهربائية” قيماً مشتركة لمستقبل أفضل، وتدعم تطلعات نيوم لتصبح رائدة عالمياً في التقنيات والابتكارات في المجال الرياضي، من خلال التعاون وإحداث تأثير إيجابي داخل القطاع وخارجه.