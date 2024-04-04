«هاتريك» فودين يقود السيتي لاكتساح أستون فيلا برباعية

المناطق_وكالات

3 نيسان/أبريل (د ب أ) – سجل فيل فودين جناح فريق مانشستر سيتي ثلاثة أهداف “هاتريك” ليقود فريقه لفوز ثمين على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 1/4 ضمن منافسات الجولة 31 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف لاعب الوسط الإسباني رودري في الدقيقة 11، وأدرك الضيوف التعادل سريعا بهدف للكولومبي جون دوران في الدقيقة 20.

ومنح فيل فودين التقدم لفريقه بهدف في توقيت مثالي بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني أكمل فودين الهاتريك بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 62 و69.

ورفع الجناح الإنجليزي الدولي رصيده إلى 14 هدفا في الدوري الإنجليزي و21 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 67 نقطة وبقى في المركز الثالث متخلفا بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني والذي سيلاقي شيفيلد يونايتد، غدا الخميس.

أما أستون فيلا فقد تجمد رصيده عند 59 نقطة في المركز الرابع.