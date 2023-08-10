هاجَمَ مركزين إسلاميين من قبل.. سَجن أمريكي بتهمة إضرام النار في مسجد بأمريكا

ووفقًا لوثائق المحكمة والشهادات المقدمة خلال الجلسات، فقد أشعل “بروفيت” النيران في أحد المساجد في بداية شهر رمضان في 24 أبريل 2020، وأدى الحريق إلى التسبب في أضرار كبيرة في المبنى؛ مشيرة إلى أن المتهم سبق أن هاجم مركزين إسلاميين وتسبب في تدمير ممتلكاتهما.