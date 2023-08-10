هاجَمَ مركزين إسلاميين من قبل.. سَجن أمريكي بتهمة إضرام النار في مسجد بأمريكا

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أعلنت وزارة العدل في ولاية ميزوري الأمريكية، أنها أصدرت حُكمًا بسجن رجل تمت إدانته بتهمة إضرام النار في مسجد بالولاية، لمدة 191 شهرًا.
وأشارت البيانات، إلى أن المتهم نيكولاس جون بروفيت -الأمريكي البالغ من العمر 44 عامًا- سيتم إخضاعه للرقابة لمدة 3 سنوات ودفع تعويضات تُقَدر بـ551 ألف دولار بسبب الأضرار التي لحقت بالمسجد.
ووفقًا لوثائق المحكمة والشهادات المقدمة خلال الجلسات، فقد أشعل “بروفيت” النيران في أحد المساجد في بداية شهر رمضان في 24 أبريل 2020، وأدى الحريق إلى التسبب في أضرار كبيرة في المبنى؛ مشيرة إلى أن المتهم سبق أن هاجم مركزين إسلاميين وتسبب في تدمير ممتلكاتهما.
وقالت كريستن كلارك، نائبة مدعي عام وحدة حقوق المدني في وزارة العدل: “الهجمات على المساجد في بلدنا هي هجمات تنتهك حق الفرد في ممارسة دينه بحرية وبدون خوف أو عنف، وستستمر وزارة العدل في تطبيق القوانين الفيدرالية التي تحمي جميع الأماكن الدينية بقوة”.