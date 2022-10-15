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هادي شراحيلي: توفير 5 الآف وظيفة ضمن التوسع في صناعة الفرنشايز بالمملكة

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 15 أكتوبر 2022 - 3:06 مساءً

قال هادي شراحيلي، متحدث معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي في جازان، إنه تم توقيع قرابة 70 صفقة متعددة مجالات في معرض فرنشايز جازان.

وأضاف هادي شيراحيلي، خلال مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، إنه من المتوقع أن يصل إجمالي الصفقات مساء اليوم إلى 200 صفقة، في مجال المطاعم والكافهيات المختلفة.

وتابع: أن هذه الصفقات التي يتم توقيعها ستساعد على توفير  5آلاف وظيفة، حيث صناعة الفرنشايز تأتي ضمن رؤية المملكة 2030.

 

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 15 أكتوبر 2022 - 3:06 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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