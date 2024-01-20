“هاكثون المسؤولية المجتمعية” في نسخته الثانية ينطلق غداً بجامعة الفيصل بالرياض

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تنطلق غداً بجامعة الفيصل بالرياض فعاليات النسخة الثانية من “هاكثون المسؤولية المجتمعية”, برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبتنظيم جمعية المسؤولية المجتمعية، وبمشاركة 60 من الطلبة والطالبات المتميزين يمثلون 15 جامعة محلية من مختلف مناطق المملكة.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية المسؤولية المجتمعية عبدالله بن سليمان المهنا، أن الهاكثون يهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتقنية في مجال المسؤولية المجتمعية بطريقة إبداعية تواكب رؤية المملكة 2030.

وأشار المهنا إلى أن مسارات التحدي لهاكثون المسؤولية المجتمعية 2 تشمل ابتكار تطبيقات للهواتف الذكية “المجال الاجتماعي والرياضي والتقني والطاقة المتجددة” لتقديم مبادرات مجتمعية ابتكارية وحلول إبداعية تقنية، بمشاركة 60 مشاركاً ومشاركةً من مختلف جامعات المملكة يعملون على عدد من المشاريع الابتكارية الرائدة في مجال تطبيقات المسؤولية المجتمعية على الهواتف الذكية.