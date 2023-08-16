هالاند يقود السيتي.. التشكيل الرسمي لقمة مانشستر سيتي وإشبيلية

المناطق_الرياض

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي الذي يخوض به اللقاء ضد إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم.

وبدأ مانشستر سيتي مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي بالفوز ضد بيرنلي 3-0، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب تيرف مور معقل الفريق الصاعد حديثًا.

وظهرت كتيبة المدرب الإسباني بشكل جيد للغاية خلال مواجهة بيرنلي، خاصة المهاجم النرويجي، إيرلنج هالاند، الذي سجل ثنائية رائعة.

ويخوض مانشستر سيتي المباراة بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا، بينما يشارك إشبيلية بكونه بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

تشكيل مانشستر سيتي ضد اشبيلية

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: أكانجي – جفارديول – دياز – والكر

خط الوسط: رودري – كوفاسيتش – بالمير

خط الهجوم: جريليش – هالاند – فودين

تشكيل إشبيلية أمام مانشستر سيتي

وجاء تشكيل اشبيلية أمام السيتي كالتالي

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نافاس، بادي ، جوديلي، أكونيا

خط الوسط: أوليفر توريس، راكيتيتش، جوردان

خط الهجوم: أوكامبوس، يوسف النصيري، لاميلا

وفاز مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي “دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي”، بينما توج إشبيلية ببطولة الدوري الأوروبي على حساب فريق روما.