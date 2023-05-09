هالاند يقود مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في قمة دوري الأبطال

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أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة مضيفه ريال مدريد الإسباني،على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيخوض مانشستر سيتي مواجهة ريال مدريد، بعد يومين فقط من الفوز الصعب على ليدز يونايتد (2-1)، في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتتكرر مواجهة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن تواجه الفريقين الموسم الماضي، وتأهل النادي الإسباني للنهائي بالفوز المثير إيابا في ملعب سانتياجو برنابيو (3-1).

ويغيب عن مانشستر سيتي المدافع الهولندي ناثيان أكي، بداعي الإصابة التي تعرض لها في مواجهة ليدز يونايتد الماضية.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا:

ويستعرض “سعودي سبورت”، فيما يلي تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد بقمة دوري أبطال أوروبا..

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، ستونز، دياز، أكانجي.

خط الوسط: رودري، جوندوجان، دي بروين.

خط الهجوم: برناردو، هالاند، جريليش.

وفي المقابل، يخوض ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كامافينجا، ألابا، روديجر، كارفاخال.

خط الوسط: مودريتش، كروس، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، رودريجو.