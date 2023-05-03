هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

المناطق_الرياض

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي عن تشكيل فريقه الذي يخوض مواجهة وست هام يونايتد، على ملعب الاتحاد، في لقاء مؤجل من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقفز مانشستر سيتي لصدارة الدوري الإنجليزي، بالفوز الصعب على مضيفه فولهام بهدفين لواحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة 34 من البريميرليج.

ويتصدر بهذا الانتصار مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن أرسنال صاحب المركز الثاني، الذي خسر في المباراة الماضية ضد السيتزين (4-1).

وأضاف بهذا الانتصار لرصيده مانشستر سيتي النقطة رقم 76 في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن أرسنال، ويتبقى له أيضا مباراة مؤجلة يمكن له من خلالها توسيع الفارق في صدارة البريميرليج.

تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ستونز – دياز -ووكر- أكي.

خط الوسط: رودري – سيلفا – ألفاريز.

خط الهجوم: رياض محرز – هالاند – جريليش.