“هاوي” تصحب سكان حفر الباطن في رحلة شيقة لممارسة الهوايات

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تستضيف مدينة حفر الباطن، رحلة “هاوي” في حفر الباطن، التي تنظمها البوابة الوطنية للهوايات “هاوي”، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، وتضم الرحلة معرضاً لـ”هاوي”، للتعريف بالبوابة الوطنية للهوايات في كافة مدن ومناطق المملكة وفرصة لتجربة الهوايات.

وتهدف رحلة “هاوي” في حفر الباطن، المستمرة حتى السبت القادم وتُعد الرحلة الـ 15 ضمن “رحلة هاوي التعريفية”، إلى زيادة الوعي بالهوايات، وزيادة الوعي بـ”هاوي”، وإتاحة الفرصة لزوار المعرض لتجربة هوايات مختلفة.

وسيتعرَّف زوار المعرض الذي يُقام في “العثيم مول”، و”المكان مول” في مدينة حفر الباطن، على مختلف أنواع الهوايات كالبلوت، والبستنة، والدراجات البخارية، والكيرم، والرسم، والآثار، وكرة القدم، وتنس الطاولة، والحرف اليدوية، والألعاب التركيبية، كما يوفر المعرض فرصة للتواصل بين الهواة من مختلف مناطق المملكة، وتبادل الخبرات والتجارب.

يُذكر أن البوابة الوطنية للهوايات “هاوي” تأسست في شهر أكتوبر من عام 2022 لتقديم الدعم والتمكين للهواة من الجنسين في مختلف الهوايات، وتهيئة البيئة اللازمة لدعم وتعزيز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في ممارسة الهوايات الثقافية والرياضية والترفيهية والبيئية غيرها من الهوايات، من خلال التسجيل في البوابة، وتأسيس الأندية أو الانضمام إلى أندية قائمة، والحصول على التراخيص، وإقامة الفعاليات.