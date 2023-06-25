هبوب لرياح البوارح شرقاً مع تدنٍ لمدى الرؤية والأجواء شديدة الحرارة في أغلبية المناطق اليوم

ويُتوقع -بمشيئة الله- أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة في مُختلف المناطق، بينما يكون مُعتدلاً فوق المُرتفعات الجنوبية الغربية، بحيث تُسجّل درجات الحرارة في بداية الأربعينيات مئوية في المناطق الشمالية، في حين تتراوح ما بين مُنتصف ونهاية الأربعينيات مئوية في باقي المناطق، إذ تكون حول الـ 45 درجة مئوية في مكة المكرّمة والعاصمة الرياض.