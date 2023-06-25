هبوب لرياح البوارح شرقاً مع تدنٍ لمدى الرؤية والأجواء شديدة الحرارة في أغلبية المناطق اليوم

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يُشير آخر الخرائط الجوية إلى توقعات بأن تبقى درجات الحرارة فوق مُعدلاتها الطبيعية في أغلبية مناطق المملكة اليوم الأحد، وذلك نتيجة اشتداد المُرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، كما تنشط -بمشيئة الله- رياح البوارح على المنطقة الشرقية، وتعمل على إثارة الأتربة والغبار.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة في مُختلف المناطق، بينما يكون مُعتدلاً فوق المُرتفعات الجنوبية الغربية، بحيث تُسجّل درجات الحرارة في بداية الأربعينيات مئوية في المناطق الشمالية، في حين تتراوح ما بين مُنتصف ونهاية الأربعينيات مئوية في باقي المناطق، إذ تكون حول الـ 45 درجة مئوية في مكة المكرّمة والعاصمة الرياض.
ونتيجة استمرار تموضع مُرتفع جوي سطحي شمال شبه الجزيرة العربية، بالتزامن مع تعمُّق المنخفض الحراري الموسمي في الركن الجنوبي الشرقية، يتجدّد نشاط رياح البوارح على المنطقة الشرقية وتعمل على إثارة الأتربة والغبار، وبخاصة في المناطق المكشوفة والطرق السريعة مع حدوث تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.