هجمات روسيا الإلكترونية.. لماذا ليست فعالة في ساحة المعركة بأوكرانيا؟

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مع دخول الحرب الأوكرانية شهرها التاسع دون حسم وعلى وطأة تكثيف الهجمات الروسية، أثيرت أسئلة حول دور الهجمات الإلكترونية في ساحة المعركة.

فروسيا التي “صعدت” في الفترة الأخيرة من ضرباتها الصاروخية بالإضافة إلى استخدام الطائرات بدون طيار خلال الشهر الماضي، مساحات كبيرة من البنية التحتية الحيوية في البلاد، تلعب قدراتها الإلكترونية دورًا هامشيًا وليس مركزيًا، في جهود الكرملين لتفكيك البنية التحتية الحيوية بأوكرانيا.

وحول أسباب ذلك، قال مسؤول عسكري أمريكي يركز على الدفاع الإلكتروني، إن الجمع الفعال بين العمليات الإلكترونية والحركية “يتطلب درجة عالية من التخطيط والتنفيذ المتكاملين”.

اختراق روسي

وقال مسؤول غربي، إن الأوكرانيين من المحتمل ألا يكشفوا علنًا عن المدى الكامل لتأثيرات الاختراق الروسي على بنيتهم التحتية وعلاقتها بالضربات الصاروخية الروسية، مشيرًا إلى أن قرار الأوكرانيين قد يحرم روسيا من رؤى ثاقبة حول فعالية عملياتها السيبرانية، ويؤثر بدوره على تخطيط الحرب.

وبحسب “سي إن إن”، فإن موجة الهجمات الإلكترونية التي زعم أن روسيا تقف وراءها قد أصابت العديد من الصناعات الأوكرانية، مشيرة إلى أن بعض الاختراقات ارتبطت بالأهداف العسكرية الروسية، لكن هذا النوع من الاختراق عالي التأثير الذي يستهلك الطاقة أو شبكات النقل مفقود إلى حد كبير.

ولم يكن هذا واضحًا في أي مكان أكثر من الأسابيع الأخيرة من الضربات الروسية بطائرات بدون طيار وصواريخ على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

رد روسي

وقال أحد كبار مسؤولي الأمن السيبراني في الحكومة الأوكرانية فيكتور زورا: “جميع المواطنين الأوكرانيين يعيشون الآن في هذه الظروف”، مشيرًا إلى انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه، مضيفًا: “تخيل يومك العادي في مواجهة الانقطاعات المستمرة في إمدادات الطاقة أو المياه أو الاتصالات المتنقلة أو كل شيء مجتمعة.”

ويمكن أن تستغرق العمليات الإلكترونية التي تستهدف المنشآت الصناعية عدة أشهر للتخطيط لها، بحسب مسؤول أمريكي كبير، قال إنه بعد انفجار جسر القرم في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان بوتين “يحاول القيام برد عام كبير على الهجوم على الجسر”.

لكن المسؤولين يقولون لشبكة “سي إن إن” إن أوكرانيا تستحق “الثناء” على دفاعاتها الإلكترونية المحسّنة؛ ففي أبريل/نيسان الماضي، زعمت كييف أنها أحبطت محاولة اختراق لمحطات الطاقة الفرعية من قبل نفس مجموعة قراصنة الجيش الروس التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في أوكرانيا في عامي 2015 و2016.

واضطر مسؤولو الأمن السيبراني الأوكرانيون لأشهر إلى تجنب القصف أثناء قيامهم بحماية الشبكات الحكومية من وكالات التجسس الروسية والمتسللين الإجراميين.

واستهدف قراصنة مرتبطون بجهاز تجسس روسي ووكالات عسكرية منذ سنوات، الوكالات الحكومية الأوكرانية والبنية التحتية الحيوية بمجموعة من أدوات القرصنة.

وقالت مايكروسوفت في أبريل/نيسان الماضي، إن ست مجموعات قرصنة مختلفة على الأقل مرتبطة بالكرملين أجرت ما يقرب من 240 عملية إلكترونية ضد أهداف أوكرانية في حشد للعملية العسكرية الروسية التي بدأت في فبراير/شباط الماضي، ويشمل ذلك الاختراق، الذي ألقى البيت الأبيض باللوم فيه على الكرملين، والذي عطل اتصالات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا عشية العملية العسكرية الروسية.

“إرهاق” الأوكرانيين

وقال المسؤول الغربي: “لا أعتقد أن روسيا ستقيس النجاح في الفضاء الإلكتروني بهجوم واحد، بل من خلال تأثيرها التراكمي لمحاولة إرهاق الأوكرانيين”.

لكن هناك الآن أسئلة مفتوحة بين بعض المحللين الخاصين والمسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين حول مدى استخدام قراصنة الحكومة الروسية بالفعل أو “حرق” بعض وصولهم الأكثر حساسية إلى البنية التحتية الأوكرانية الحيوية في الهجمات السابقة.

وتقول “سي إن إن”، إنه غالبًا ما يفقد المتسللون الوصول إلى طريقتهم الأصلية في شبكة الكمبيوتر بمجرد اكتشافهم؛ ففي عام 2017، مع استمرار الحرب الروسية الهجينة في شرق أوكرانيا، أطلقت وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية “برامج ضارة مدمرة” تعرف باسم NotPetya قضت على أنظمة الكمبيوتر في الشركات في جميع أنحاء أوكرانيا قبل أن تنتشر في جميع أنحاء العالم، وفقًا لوزارة العدل والمحققين الخاصين.

وكلف الحادث الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات من خلال تعطيل شركة الشحن العملاقة ميرسك وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات.

وقال مات أولني، مدير استخبارات التهديدات والحظر في “تالوز” وهي شركة لتكنولوجيا الأمن السيبراني وأمن المعلومات، إن تلك العملية تضمنت تحديد البرامج الأوكرانية المستخدمة على نطاق واسع، والتسلل إليها وحقن التعليمات البرمجية الخبيثة لتسليحها، مضيفًا: “كان كل ذلك فعالًا بشكل مذهل”.

تشديد العقوبات

ودعا زورا، الحكومات الغربية إلى تشديد العقوبات على وصول روسيا إلى أدوات البرامج التي يمكن أن تغذي ترسانتها من القرصنة، مضيفًا: “يجب ألا نتجاهل احتمال أن مجموعات القرصنة التابعة للحكومة الروسية، تعمل الآن على بعض الهجمات شديدة التعقيد التي سنلاحظها لاحقًا”.

وتابع: “من المستبعد جدًا أن يكون جميع المتسللين العسكريين الروس والجماعات التي تسيطر عليها الحكومة في إجازة أو عاطلين عن العمل”.

وقال سفير إستونيا المتجول للشؤون الإلكترونية تانيل سيب، لشبكة “سي إن إن”، إنه من الممكن أن يتحول الروس إلى “موجة جديدة” من الهجمات الإلكترونية المتصاعدة مع استمرار صراعاتهم في ساحة المعركة، مضيفًا “هدفنا الرئيسي هو عزل روسيا على المسرح الدولي” قدر الإمكان.