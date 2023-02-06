هجوم إلكتروني واسع النطاق يستهدف خوادم كمبيوتر بأنحاء العالم

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أكدت الوكالة الوطنية للأمن الإلكتروني في إيطاليا، أمس الأحد، أن الآلاف من خوادم الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم تعرضت للاستهداف بهجوم إلكتروني من برامج خبيثة.

وحذرت الوكالة الوطنية للأمن الإلكتروني المنظمات حول العالم بضرورة اتخاذ إجراءات لحماية أنظمتها من تلك الهجمات الشرسة.

وأوضح روبرتو بالدوني المدير العام للوكالة لرويترز إن الهجوم استهدف استغلال ثغرة في البرمجيات وإنه كان واسع النطاق.

في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إنه تم اختراق الخوادم في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وفنلندا، وكذلك في الولايات المتحدة وكندا.

ولفتت إلى تأثر العشرات من المنظمات الإيطالية على الأرجح بهذا الهجوم. وأبلغ عملاء تيليكوم إيطاليا عن مشكلات في الإنترنت في وقت سابق اليوم الأحد، لكن لا يُعتقد بأن ثمة صلة لذلك بالهجوم الذي أبلغت عنه الوكالة، بينما أوضح مسؤولو الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة إنهم يقيمون تأثير الحوادث المبلغ عنها.

وأكدت وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية الأمريكية أنها تعمل مع شركائنا من القطاعين العام والخاص لتقييم آثار هذه الحوادث المبلغ عنها وتقديم المساعدة عند الحاجة.