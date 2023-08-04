هجوم إلكتروني يعطل المستشفيات في عدة ولايات أمريكية

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أثر هجوم إلكتروني على أجهزة حاسوب في مستشفيات ومراكز رعاية بولايات أميركية متعددة، ما أجبر بعض غرف الطوارئ على الإغلاق وتحويل مسار سيارات إسعاف.

تعطيل المنشآت الصحية

و أدى الهجوم إلى تعطيل المنشآت التي تديرها شركة “بروسبكت ميديكال هولدينغز”، ومقرها في كاليفورنيا، والتي لديها مستشفيات وعيادات هناك وفي تكساس وكونيتيكت ورود آيلاند وبنسلفانيا.

إلى هذا، تم إغلاق أقسام الطوارئ في مستشفيات مانشستر وروكفيل العامة في ولاية كونيتيكت وتحويل بعض مرضاها.

إغلاق

وظل العديد من مراكز الرعاية الأولية مغلقا يوم الجمعة، بما في ذلك أقسام العمليات الجراحية الاختيارية ومواعيد العيادات الخارجية وحملات التبرع بالدم.

وقال مسؤولون إنهم ما زالوا يحاولون تحديد حجم المشكلة.