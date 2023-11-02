هجوم حوثي جديد بالطائرات المسيرة على أهداف إسرائيلية

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هجمات جديدة أعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية باليمن شنها اليوم على أهداف إسرائيلية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثي، يحيى سريع، اليوم الأربعاء إن المليشيات أطلقت “مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة على عدة أهداف في إسرائيل”.

وأضاف أن المليشيا “مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية دعما ونصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات ومطالب الشعب اليمني وكافة شعوب الأمة وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الصامدة”.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات الإسرائيلية حول تعرضها لهجمات حتى اللحظة.

وأمس الثلاثاء أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم إسقاط صاروخ فوق البحر الأحمر، لتقر مليشيات الحوثي في نفس اليوم لأول مرة، بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وكانت مصر قد أعلنت فجر يوم الجمعة الماضي، عن إسقاط طائرة مسيرة فوق مدينة طابا المصرية، المحاذية لمدينة إيلات الإسرائيلية، كانت قادمة من جنوب البحر الأحمر، ويعتقد أن الحوثيين هم من أطلقوها، كما أسقطت الدفاعات الجوية المصرية مقذوفا كان يحلق فوق مدينة نويبع المصرية المطلة على البحر الأحمر.