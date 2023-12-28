هجوم “روبوتي” على موظف بـ”تسلا”

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تعرّض أحد مهندسي شركة “تسلا” الأمريكية، لهجوم دموي بواسطة روبوت خلال عطل فني بمصنع Giga Texas التابع للشركة بالقرب من مدينة أوستن بولاية تكساس.

وهوجم الموظف، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، من قبل الروبوت المصمم لالتقاط أجزاء السيارة ونقلها، حيث قام بتثبيته وغرس مخالبه المعدنية في ظهر الموظف وذراعه، تاركًا أثراً من الدم على أرضية المصنع.

وترك الروبوت ضحيته بعد أن تسبب له في جرح غائر بذراعه اليسرى، في حين أبلغ محاميه عن العديد من الحوادث المتكررة التي لم تفصح عنها تسلا، ومنها وفاة عامل بنفس المصنع قبل سنوات.