هجوم سيبراني على أجهزة “آبل” المحمولة لدى موظفي مختبر “كاسبرسكي” الروسي

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اكتشفت شركة “مختبر كاسبرسكي” الروسية هجوما سيبرانيا على أجهزة ” آبل” المحمولة لدى موظفيها.

وقالت الخدمة الصحافية للشركة إن “مختبر كاسبرسكي” اكتشف إن أجهزة “أبل” المحمولة لدى موظفيها في العالم أجمع تعرضت لهجوم سيبراني.

جاء في تقرير نشرته الشركة أن المقصود بالأمر هو برنامج ضار غير معروف سابقا يهاجم أجهزة iOS بغرض التجسس.

ويشار إلى أن الهاكرز هاجموا الأجهزة المحمولة التابعة لعشرات من موظفي ” مختبر كاسبرسكي”، لكن البيانات أو المنتجات أو العمليات الهامة لم تتأثر.

واتضح نتيجة التحقيق الداخلي في الشركة أن الضحية تلقت رسالة iMessage مخفية مع مُرفق، ما يعني أن المهاجمين لم يطلبوا من المستخدم القيام بأي إجراءات لتثبيت الفيروس.

وقد تمكن المهاجمون من فرض السيطرة التامة على الجهاز المصاب والوصول إلى جميع البيانات، وكانت تهمهم، على وجه الخصوص، التسجيلات من الميكروفونات، والصور الفوتوغرافية من الرسائل الفورية، والموقع الجغرافي للمستخدم.

يذكر أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي كان قد أفاد في وقت سابق بأنه كشف عملية للاستخبارات الأمريكية نفذت عن طريق برنامج فيروسات على أجهزة Apple المحمولة. وتعرضت لإصابات عدة آلاف الهواتف الذكية من Apple العائدة ليس للمستخدمين الروس فحسب بل أيضا لهواتف ذات أرقام أجنبية باستخدام بطاقات SIM مسجلة لدى البعثات الدبلوماسية والسفارات في روسيا، بما في ذلك في دول الناتو ودول الاتحاد السوفيتي السابق، وكذلك إسرائيل وسوريا والصين.

وشدد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على أن المعلومات التي تلقتها الأجهزة الخاصة الروسية تؤكد تعاون شركة “آبل” الوثيق مع المخابرات الأمريكية.

في هذا الصدد، أعاد الكرملين إلى الأذهان أن استخدام أجهزة “أيفون” لأغراض رسمية في ديوان رئيس روسيا أمر غير مقبول ومحظور.