هدف تاريخي أهدى فريقه لقب الدوري الأمريكي.. نهاية أسطورية لـ “جاريث بيل”

اعتزل جاريث بيل اللعب مع الأندية وكرة القدم الدولية بعد فترة وجيزة من تسجيله أحد أكبر أهداف مسيرته وأحد أكبر الأهداف في تاريخ فريق لوس أنجلوس الأمريكي.

وكان النادي الذي يتخذ من لوس أنجلوس مقراً له هو النادي الأخير لبيل في مسيرته التي استمرت 16 عامًا والتي بدأت في ساوثهامبتون وانتقلت عبر توتنهام هوتسبير وريال مدريد، ظهر ما ثــبت أنه موسمه الأخير على أرض الملعب، حيث سجل في فوز فريقه بلقب الدوري.

في غضون أربعة أشهر، بدأ بيل مباراتين فقط، وكلاهما لعب كبديل لما مجموعه 370 دقيقة، وهو ما يكفي لإنهاء البطولة بلقبين، حيث سجل الويلزي ثلاثة أهداف فقط للجانب الأمريكي.

وكان الهدف الأول في الفوز 2-0 خارج أرضه على سبورتنج كانساس سيتي، والثاني في الفوز 4-1 على ملعب ريال سالت ليك والأخير سيكون الأكثر تميزًا ، حيث لعب دورًا أساسيًا في الفوز بالدوري الأمريكي على فيلادلفيا يونيون.

وشهدت مسيرته الكثير من الصعود والهبوط ، لكن الثابت الوحيد طوال حياته هو قدرته على تقديم أداء كبير في أكبر المباريات ، وخاصة نهائيات الكأس، وأثبت ذلك مع ريال مدريد، وسجل أهدافًا مهمة للغاية في نهائيين من دوري أبطال أوروبا وفي كأس الملك ضد برشلونة.

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