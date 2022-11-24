هدف وحيد يقرب رونالدو من إنجاز تاريخي بكأس العالم

بات البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ ينجح في تسجيل أهداف في خمس نسخ متتالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم منذ بداية البطولة عام 1930.

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده من الأهداف للهدف الـ8 خلال خمس مشاركات مختلفة بداية من مونديال ألمانيا 2006، مرورا إلى مونديال قطر 2022، وتخللها ثلاث نشخ بين الاثنين..

ويترقب رونالدو رقم قياسي جديد حال الناجح في تسجيل هدف خلال المباراة المقبلة أمام منتخب كوريا الجنوبية، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال بكأس العالم.

ويتصدر اللاعب البرتغالي إيزيبيو، قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا في تاريخ البرتغال بنهائيات كأس العالم، برصيد 9 أهداف، وفي المركز الثاني رونالدو برصيد 8 أهداف، وفي حال ناجح رونالدو هدف أو أكثر يحقق رقما قياسيا جديدا.