“هدف” يدعم تنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل الكوادر الوطنية في صناعة هياكل الطائرات

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أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” اتفاقية دعم تدريب مع شركة سامي فيجاك أيرو للتصنيع؛ لتدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية للعمل في مجال تصنيع هياكل الطائرات، وذلك من أجل تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة، بما يسهم في تحقيق التوطين واستدامة ونمو الصناعة المحلية وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وتأتي اتفاقية الدعم، تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي أبرمها الصندوق في وقت سابق مع الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية “دسر”، وتعزيزاً للجهود المشتركة بين الصندوق ووزارتي الاستثمار والصناعة والثروة المعدنية و الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

ووقع اتفاقية الدعم، نائب مدير الصندوق للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، والرئيس التنفيذي لشركة سامي فيجاك أيرو للتصنيع أوليفير سيرجنت، بحضور مدير الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني، والرئيس التنفيذي لدسر الدكتور رائد الريس، والرئيس التنفيذي لشركة فيجاك الفرنسية جان كلاود ميلارد.

ونصت الاتفاقية على مشاركة الصندوق في تكاليف تنفيذ البرامج التدريبية خارج المملكة وداخلها من أجل تمكين أبناء وبنات الوطن وتوظيفهم في مهن تحقق المواءمة بين التخصصات التدريبية واحتياجات سوق العمل.

وفي إطار التنسيق المشترك، اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل من الجهتين؛ لمتابعة تنفيذ مراحل وبنود الاتفاقية والتوسع في تنفيذها، بما يتلاءم مع احتياجات رأس المال البشري لدى شركة سامي فيجاك أيرو للتصنيع.

ويقدم “هدف” عدة مبادرات وبرامج لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات، ودعم المنشآت في جميع الأنشطة والقطاعات والمهن؛ ومنها: برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، وبرنامج دعم حضانات الأطفال “قرة”، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الإستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني “دروب”، وبوابة التوجيه والإرشاد المهني “سُبل”، ومبادرات دعم أخرى لتوطين عدة قطاعات في سوق العمل.