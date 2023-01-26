“هدف” يدعو منشآت القطاع الخاص للتسجيل في “لقاءات حائل” لتقديم الممكنات للكوادر الوطنية

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دعا صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، منشآت القطاع الخاص الراغبة بالمشاركة في ملتقى لقاءات حائل 2023، إلى المبادرة بتسجيل احتياجاتها من الكفاءات الوطنية المناسبة وتقديم الممكنات المتاحة لديها عبر الرابط: https://eservices.taqat.sa/eservices/.

وتتضمن خطوات تسجيل المنشآت، الدخول على الرابط ومن ثم تسجيل الدخول على حساب المنشأة والنقر على خانة برامجنا من صفحة “طاقات”، وأخيراً النقر على أيقونة لقاءات.

ويعقد “هدف” ملتقى لقاءات حائل 2023 بالتعاون مع منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشركاء في القطاع الخاص، وذلك في مركز الروشن للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة (8 – 9 فبراير 2023م)، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية ودعم تدريبها وتوظيفها وتأهيلها للالتحاق بسوق العمل.

ويهدف الملتقى الذي يحظى بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومجموعة من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، ومسؤولي القطاعات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، إلى التعريف بالبرامج والمبادرات والممكنات التي يقدمها الصندوق للعملاء والمستفيدين من خدمات الدعم، تماشياً مع خطط التنمية الوطنية الراهنة.

ويستهدف الملتقى منشآت القطـاع الخـاص، والباحثين والباحثات عن عمل، وطـلاب المرحلة الثانوية فما فوق، وموظفي وموظفات القطاع الخاص، ورواد ورائدات الأعمـال.

ويصاحب الملتقى تقديم برامج دعم تدريبية وإرشاد مهني وورش عمل وطرح فرص تدريبية عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، بالإضافة إلى طرح فرص وظيفية من خلال المنشآت المشـاركة، إضافة إلى تقديم مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة، كما سيتم إطلاع وتعريف الزوار على بوابة التوجيه والإرشاد المهني (سُبل) وكيفية الاستفادة منها في التعرف على مهارات واحتياجات قطاع العمل الحالية والمستقبلية وإكساب أبناء وبنات المنطقة المهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل.

وتتمحور أهداف الملتقى إلى رفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل، وتحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وبناء قاعدة بيانات بالمختصين والمهتمين بسوق العمل.