“هدف” يسهم في توظيف 400 ألف مواطن ومواطنة بالقطاع الخاص خلال عام 2022

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كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن إسهامه في دعم توظيف 400 ألف مواطن ومواطنة عبر برامجه ومبادراته للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال عام 2022.

وقال مدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني في تصريح له اليوم: إن الصندوق يعمل وفق شراكة فعالة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لدعم وتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الصندوق شهد خلال العام الماضي العديد من التحولات التي جاءت انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- في الاستثمار في رأس المال البشري.

وأضاف أن تنامي أعداد من تم دعم توظيفهم واستفادتهم من خدمات وبرامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد من الأفراد ومنشآت القطاع الخاص، يأتي ضمن جهود الصندوق في تلبيةً متغيرات ومتطلبات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبةً للتطورات ومراعاةً للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، وتطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد الموجه إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية سوق العمل.

وأوضح الجعويني أن عدد المستفيدين والمستفيدات من خدمات وبرامج التدريب والتمكين والإرشاد التي قدمها الصندوق خلال العام الماضي تجاوز 1.49 مليون مستفيد ومستفيدة، كما تجاوز عدد المنشآت المستفيدات من خدمات الصندوق خلال ذات العام 138 ألف منشأة في مختلف قطاعات سوق العمل ومن مختلف مناطق المملكة، لافتًا النظر إلى أن إجمالي المبالغ المصروفة على برامج دعم التدريب والتمكين خلال العام الماضي بلغت 6 مليارات ريال.