“هدف” يعتمد جامعة نجران جهة تدريبية متميزة

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اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” جامعة نجران ممثلة في معهد الدراسات والخدمات الاستشارية ضمن 13 جهة تدريبية متميزة تقدم برامج تدريبية عالية الجودة.

وتوفر جامعة نجران مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية في مجالات الهندسة، والعلوم، والطب، والعلوم الإدارية والإنسانية؛ بهدف مواكبة احتياجات سوق العمل وتزويد الطلاب والمتدربين بفرص التعلم المستمر.

وأوضح عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بالجامعة الدكتور محمد أبو حسين، أن هذا الإنجاز يتوج جهود الجامعة المتواصلة نحو تعزيز مستوى التعليم والتدريب وتطوير الكوادر البشرية، ويعكس أعلى معايير الجودة في برامج الجامعة التعليمية والتدريبية؛ لضمان تقديم أفضل البرامج التدريبية الرائدة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لمواءمة برامج الجامعة مع متطلبات التنمية وسوق العمل، منوهًا بتوجيهات رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الخضيري، ومتابعته المستمرة نحو الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب في الجامعة.