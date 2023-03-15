“هدية” تجهز أساور مجانية لأطفال المعتمرين والمصلين في رمضان

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جهزت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، مبادرة نوعية وإبداعية والمتمثلة في “أساور الأطفال” الهادفة إلى العناية بأطفال المعتمرين والمصلين ، بحيث توزع الأساور المجانية على الأطفال فور زيارتهم مع ذويهم لمقرات الجمعية القريبة من الحرمين الشريفين؛ وذلك للحد من ضياع الأطفال، والتي تطبع بواسطة أجهزة مخصصة لطباعة الأساور، ويكتب عليها اسم الطفل وأرقام التواصل مع ذويه وتوضع على يده؛ لتسهيل التواصل والاتصال بذوي الطفل وتسليمه لهم في أقل وقت وجهد، باستخدام الرقم والاسم المسجلين على الاسورة.

وانطلقت هذه المبادرة من تحت أحد أهم مشاريع الجمعية “مركز رعاية الأطفال التائهين” وهو عبارة عن حضانة متخصصة في رعاية الأطفال، والتي تعمل على احتضان الطفل التائه والعناية به ورعايته، حتى يعود إلى ذويه سالمًا معافًا بإذن الله، كما يعمل فيه متخصصات في رياض الأطفال يديرون حضانة التائهين من الأطفال، بالتعاون مع قوة أمن الحج والعمرة في الشقين الرجال والنساء.

وتفتح الجمعية مكاتبها القريبة من الحرمين الشريفين لاستقبال الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة الإبداعية؛ وذلك بالدور الرابع بالمكتب الرئيسي بشركة مكة للإنشاء والتعمير، وفي مكتب الجمعية بالدور الأرضي بوقف الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، كما تستقبل الراغبين في مركز رعاية الأطفال التائهين التابع للجمعية تحت مقبرة البقيع بالمدينة المنورة.