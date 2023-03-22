“هدية” تجهز 750 مضيفاً ومضيفة لخدمة المعتمرين والمصلين في رمضان

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جهزت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية عدداً من الكوادر من المضيفين والمضيفات لخدمة المعتمرين والمصلين والصائمين، وذلك بإقامة الدورات التدريبية لهم واللقاءات التعريفية المباشرة بمقرها الرئيسي بشركة مكة للإنشاء والتعمير.

وهدفت الدورات التدريبية واللقاءات التعريفية إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وفتح باب طلبات التطوع للمتطوعين والمتطوعات الراغبين في المشاركة، وتقديم الخدمة لضيوف الرحمن في نقاطها الواسعة، ابتداءً من المنافذ الحدودية للمملكة وصولًا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وطُرق مرور المعتمرين والزوار وأماكن تواجدهم.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للجمعية عبد العزيز الماجد، أن الجمعية وجميع منسوبيها يعملون على تنفيذ توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- “بمواصلة العمل بأعلى كفاءة وأميز عطاء، ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بطمأنينة وسكينة”، موضحًا أن الجمعية سخّرت كافة السبل والإمكانات اللوجستية والكوادر البشرية الوطنية، عبر تجهيز واستقطاب عدد ٧٥٠ مضيفاً ومضيفة لخدمة المعتمرين والمصلين في شهر رمضان المبارك، وتقديم برامج تعريفية وتأهيلية للعاملين بهدف الرُقي بالخدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، كما خصصت الجمعية برامج ومشاريع نوعية تندرج ضمن برامجها الرئيسية الخمسة “غذاء الروح، وغذاء البدن، والعناية، ومضياف، والوكالات” وذلك في سبيل تقديم خدمات إنسانية تسهيلاً على المعتمرين والزوار لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأضاف “الماجد” أن الجمعية تفتح أبواب التطوع واستقطاب المتطوعين عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، بالإعلان عبر المنصة وتسجيل المتطوعين الراغبين في التطوع بنقاط اتصال الجمعية بضيوف الرحمن، بهدف رفع نسبة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع في عام 2030 بإذن الله تعالى.