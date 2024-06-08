(هدية) تجهّز 7,900 موظف وموظفة من فرق العمل الموسمية لمشروع “نسك عناية”

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جهزت جمعية (هدية) الحاج والمعتمر الخيرية عدد 7,900 موظف وموظفة موسميين للمشاركة في تنفيذ مشروع نسك عناية تحت إشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة وشراكة تنفيذية من الجمعية، التي تعمل بدورها على استقطاب الشباب والفتيات وتدربيهم وتأهيلهم للعمل في المشروع.

ويهدف المشروع إلى تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه والعناية والرعاية لحجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم للمناسك، حيث يرافقهم مشروع نسك عناية طيلة الرحلة الإيمانية من القدوم إلى الوداع عبر منافذ ونقاط خدمة مختلفة بالشراكة مع عدد من الجهات العاملة ضمن منظومة الحج والعمرة.

من جانبه، بيّن معالي رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حاتم المرزوقي أن المشروع يعنى بتقديم العناية الشاملة لضيف الرحمن طيلة رحلته الإيمانية من القدوم إلى الوداع، موضحاً أن الجمعية في تنفيذ المشروع تقدم خدمات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في دفع العربات، وتقدم المساعدة في استخدام تطبيق نسك وتوكلنا، والإرشاد، والتوجيه، والترجمة، واستقبال الشكاوى والبلاغات وتوجيهية للجهات المختصة، والإجابة عن الاستفسارات، والاستقبال والترحيب بالحجاج، وتوزيع الهدايا وعبوات مياه السقيا.

وأشار إلى أن الجمعية جهزت 7,900 موظف موسمي بالشراكة والتعاون مع عدد من الجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة، ومنها إدارة المسؤولية الاجتماعية والأعمال التطوعية بوزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، وجمعية الكشافة السعودية، وجمعية خدمة ضيوف الرحمن بتبوك، وجمعية خدمة الحجاج والمعتمرين بالجوف، وجمعية ساعد الخيرية بعرعر، مضيفاً أن هذا التنوع في الشراكات فتح آفاقاً واسعة في نقاط الاتصال بضيوف الرحمن؛ لتغطي المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والمواقيت ومراكز التفويج.