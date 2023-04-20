“هدية” تخدم أكثر من 110 آلاف معتمر ومصل وزائر في ليلة 29 من شهر رمضان المبارك

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كثّفت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية خدماتها المقدمة للمعتمرين والمصلين لقاصدي الحرمين الشريفين؛ لتخدم أكثر من الـ 110 آلاف مستفيد في ليلة 29 من شهر رمضان المبارك، بسلسلة إمدادات من ناقلات الخدمات والمواد إلى 41 نقطة اتصال من نقاط اتصالها الواسعة بضيوف الرحمن، ابتداءً من في المنافذ الحدودية، ومكة المكرمة والمدينة المنورة وطرق مرور المعتمرين والمصلين.

وأوضحت الجمعية أنها خصصت سلسلة للإمداد والتجهيز الوجبات والمواد، لتزويد نقاط الاتصال بضيوف الرحمن بالوجبات والسقيا والهدايا الإبداعية، حيث تصل عدد الوجبات التي تجهز يوميًا إلى 25,000 ألف وجبة بدأت عملية تجهيزها منذ منتصف شهر شعبان، فيما يصل عدد القوى العاملة إلى 71 مضيفاً يعملون على تجهيز الوجبات، كما ترفع الجمعية نسبة الإنتاجية ابتداءً من العشر الأواخر من شهر رمضان إلى 33,000 ألف وجبة لتغطي الاحتياج في النقاط التي تعمل بها الجمعية، فيما وصلت 97,800 ألف وجبة إلى المنافذ الحدودية لاستقبال ضيوف الرحمن.

وبينت أنها كثّفت خدماتها في ليلة ختم القرآن الكريم بالحرم المكي والمدني يوم 28 وليلة 29 رمضان لتصل خدماتها إلى أكثر من 110 ألف معتمر ومصل وزائر في المنافذ الحدودية بـ(منفذ الوديعة، ومنفذ جديدة عرعر، ومنفذ الحديثة، ومنفذ حالة عمار) وفي مكة المكرمة بـ( المسجد الحرام وساحاته، والطرق المؤدية إلى المسجد الحرام، ومداخل مكة المكرمة، ومواقف سيارات المعتمرين والمصلين، ومطار الملك عبدالعزيز وصالة الحجاج بجدة) وفي المدينة المنورة بـ(المسجد النبوي وساحاته، ومركز رعاية الأطفال التائهين تحت مقبرة البقيع، ومسجد ذو الحليفة الميقات) يعمل فيها 750 مضيفاً ومضيفة و 120 متطوعاً ومتطوعة.