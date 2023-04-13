“هدية” تستقبل 35 معتمرًا من الأشخاص ذوي الإعاقة بالهدايا وماء زمزم

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استقبلت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية 35 معتمرًا من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم بالهدايا وعبوات ماء زمزم المغلفة في محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة من منسوبي ومستفيدي جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية قادمين لأداء مناسك العمرة بإشراف من وزارة الحج والعمرة.

وكان في استقبالهم لدى وصولهم فريق الجمعية، بحضور مدير المسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية بوزارة الحج والعمرة فايز العمري، ومدير التطوع بالوزارة عبد الله الحربي، وموظفي الاتصال المؤسسي بالنقابة العامة للسيارات.

وعبر الرئيس التنفيذي تركي الحتيرشي، عن سعادته بهذه المشاركة في استقبال ضيوف الرحمن وهم في طريقهم لأداء المناسك، وهذا أحد أهم الأهداف والبرامج التي تعمل عليها الجمعية في الاستقبال والترحيب بضيف الرحمن فور وصوله من المنافذ الحدودية وصولًا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، مقدمًا شكره لثقة ودعم وزارة الحج والعمرة في تمكينهم للجمعية، لتنفيذ برامجها ومشاريعها النوعية خدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.