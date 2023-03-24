“هدية” تقدم أكثر من مليون ومئتي ألف وجبة إفطار صائم وسحور في رمضان

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بدأت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في أول ليالي رمضان بتنفيذ خطتها الموسمية لتقديم وجبات إفطار صائم ووجبات السحور بمكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومطار جدة، والمنافذ الحدودية البرية، ويشمل التوزيع المسجد الحرام وساحاته والمسجد النبوي، ومواقف السيارات، وطرق مرور المعتمرين والزوار.

وأبان مدير إدارة البرامج والخدمات بالجمعية علاء بن علي القباص: أن الجمعية بدأت من غرة الشهر المبارك في تنفيذ خطتها لتقديم ما يتجاوز المليون ومئتي ألف وجبة إفطار صائم وسحور في نقاط الاتصال التي تلتقي فيها الجمعية بالمعتمرين، بالشراكة والتعاون مع عدة جهات عاملة ضمن منظومة القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن بإشراف وزارة الحج والعمرة ممثلة في إدارة المسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية.

وأفاد “القباص” أن الجمعية جهزت أكثر من “٧٥٠” مضيفاً ومضيفة لخدمة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدربين ومعدين للحفاوة والترحيب بقاصدي الحرمين الشريفين وخدمتهم، ترجمةً لتوجيه واهتمام القيادة الحكيمة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

ودعا “القباص” الخيرين والموسرين إلى اغتنام شرف الزمان والمكان بدعم برامج وخدمات الجمعية، لتستمر وتيرة العطاء في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.