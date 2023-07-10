هدية غير متوقعة داخل أسوار البيت الأبيض.. والمتهم “هانتر” نجل “بايدن”

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، حول هدية غير متوقعة داخل أسوار البيت الأبيض.

وذكرت أنه داخل إحدى أقوى المباني في العالم وأكثرها تدقيقا على الإطلاق، عثر على هدية غير متوقعة داخل مقر الرئاسة الأمريكية.

وبينت أن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض صرح بأنه تم العثور على مادة الكوكايين، داخل غرفة الأزمات بالبيت الأبيض، وهي قاعة تخضع لأعمال البناء منذ عدة أشهر.

وأفادت بأن أصابع الاتها وجهت لنجل الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، بسبب ماضيه في الإدمان، وقضايا الاحتيال وحيازة أسلحة نارية التي تلاحقه منذ عام 2018.