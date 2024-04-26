هذان الشكلان أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

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وجد فريق دولي من الباحثين أن أصحاب شكلين من الأجسام، أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون، والمستقيم مقارنة مع غيرهم.

وضم فريق البحث باحثين من جامعات برشلونة بإسبانيا، وليون بفرنسا، وريغنسبورغ بألمانيا، وهارفارد بالولايات المتحدة، ومستشفى ماساتشوستس العام، ومايو كلينيك، ونُشرت النتائج في دورية (ساينس أدفانسز).

وفي دراستهم، وجدوا أن طوال القامة، مع شكل جسم يشبه (التفاحة) أو (الكمثرى)، كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم من أصحاب الأشكال الأخرى.

وأشار البحث، إلى أن نوعي الجسم لهما مسارات جزيئية فريدة للمرض، مدفوعة بأنماط وراثية معينة.