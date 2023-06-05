هذا آخر ما كتبه.. صور جديدة للجندي المصري منفذ عملية الحدود

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بعد أن نشرت حسابات إسرائيلية وفلسطينية نقلا عن مواقع عبرية أول صورة للجندي المصري منفذ عملية الحدود، والتي وقعت أول أمس السبت وأسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيلين وإصابة إثنين آخرين تكشفت تفاصيل وصور جديدة له.

وتبين أن الجندي ويدعى محمد صلاح إبراهيم يبلغ من العمر 23 عاما، وكان يخدم عسكريا في منطقة سيناء من أبناء منطقة عين شمس شرق القاهرة يهوى السفر والرسم والرحلات والقراءة، كما كان محبوبا ويتمتع بالهدوء والسيرة الطيبة.

وعلى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كانت آخر تدوينة للجندي المصري حيث كتب يقول “اللهم كما اصلحت الصالحين اصلحنى واجعلنى منهم”.

وكان المتحدث العسكري المصري قد أعلن تفاصيل العملية التي جرت على الحدود مع إسرائيل ، حيث قال إنه فجر يوم أول أمس السبت قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران ، مما أدى إلى وفاة 3 من الجنود الإسرائيليين وإصابة ۲ آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران.

وذكر المتحدث العسكري المصري أنه جار اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في ملابسات الحادث بالتعاون مع الجيش المصري.