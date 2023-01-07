هذه الأطعمة تُساهم في مقاومة الإنفلونزا خلال الشتاء

التفاح: يعتبر مليئاً بالألياف وفيتامين C المعزز للمناعة، كما تحتوي كل تفاحة متوسطة الحجم على مقدار 10 ملغ من الهدف اليومي من كمية الكيرسيتين الموصى بتناولها.

الكرنب: يتوفر في كل كوب غير مطبوخ من الكرنب نحو 23 مغم من الكيرسيتين.

البصل الأحمر: يوفر نسبة عالية من المغذيات النباتية بحوالي 45 ملغ من الكيرسيتين في كل بصلة صغيرة.