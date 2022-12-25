هذه الأمراض تتسبب فى وفاة أكثر من 70% حول العالم

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كشفت دراسة بحثية ان الأمراض غير المعدية والمزمنة مثل السكر وضغط الدم والأمراض القلبية تتسبب فى 41 مليون حالة وفاة سنويا، وهو ما يمثل أكثر من 70 بالمائة من الوفيات عالميا، مشيرة الى ان حوالى 77 بالمائة من هذه الوفيات تقع فى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط وأغلبها دول أفريقية .

وأوضحت الدراسة، التى نشرتها اليوم الاحد مجلة “ذا كونفيرساشين” الاسترالية، ان هذه نسبة 67 بالمائة من هذه الامراض المتشرة حاليا بصورة كبيرة اكثر من الامراض المعدية تحدث الاصابة بها قبل بلوغ سن الاربعين، بالاضافة الى كونها تكلف المصابين بها بشكل كبير وتقلل من طاقتهم الانتاجية وتهدد الرفاة الاقتصادية.

وأشارت الدراسة إلى أن أكثر التبرعات التى توجه للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط توجه للسيطرة على الامراض المعدية وغيرها من الامراض المرتبطة بصحة الام والطفل. ففى عام 2019، بلغت قيمة الدعم المالى الموجه لمكافحة مرض الايدز ما يقرب من 10 مليار دولار، بينما بلغ الدعم المالى للامراض غير المعدية 7ر0 مليار دولار فقط .

وتشير الكثير من التقارير الطبية الى ان مجابهة الامراض غير المعدية يمكنها ايضا السيطرة على التحديات التى تواجه مكافحة الامراض الاخرى مثل الايدز والسل وامراض متعلقة بصحة الام والطفل على مستوى العالم.

وأبرز التقرير إنشاء “الصندوق العالمى” لمكافحة أمراض الايدز والسل والملاريا وهو يستثمر حوالى 4 مليار سنويا لمواجهة انتشار هذه الامراض المعدية، مشيرا الى ان هذا الصندوق يسعى حاليا لجمع ما قيمته 18 مليار دولار خلال العام القادم لتحقيق أهداف الامم المتحدة فى تقليل نسبة الاصابة بالامراض غير المعدية بمقدار الثلث بحلول عام 2030، وهو الامر الذى من شأنه تعزيز الجهود المبذولة للسيطرة على هذه الامراض بشكل كبير وتقويه طرق علاجها.

وأضاف التقرير ايضا ان جمعية الصحة العالمية قد وافقت مؤخرا على خارطة طريق طرحتها منظمة الصحة العالمية لمكافحة والسيطرة على الامراض غير المعدية خلال الفترة من 2023 وحتى 2030.

وتضمنت خارطة الطريق المقترحة من منظمة الصحة العالمية تعزيز برامج مكافحة التدخين، وتحسين الصحة العالمة، واتباع انظمة غذائية صحية للمرضى وتقوية برامج الرعاية الصحية العالمية بالاضافة الى الاهتمام بالجوانب الحياتيه الاخرى مثل الصحة النفسية والبيئية.