هذه الدولة الأقصر صوماً في رمضان.. والسعوديون يصومون 14:41 ساعة

المناطق_متابعات

تشير التوقعات إلى أن سكان دولة جزر القمر سيكونون الأقل عدداً في ساعات الصيام خلال شهر رمضان المبارك، أما الجزائر وتونس فستشهدان أطول ساعات الصيام، في حين سيكون معدل ساعات الصيام في المملكة نحو 14 ساعة و41 دقيقة، وسيبدأ شهر رمضان المبارك فلكياً يوم الخميس 23 مارس الجاري، ويتوقع أن يكون 29 يوماً، ليكون أول أيام عيد الفطر السعيد بتاريخ 21 أبريل القادم،

وتختلف ساعات الإفطار في رمضان في أنحاء العالم، ويحددها موقع الدولة من حيث خطوط الطول والعرض والموقع من خط الاستواء، وفيما يأتي متوسط عدد ساعات الصيام في كل دولة بحسب «البيان» جزر القمر: نحو 12 ساعة و37 دقيقة، الصومال: نحو 13ساعة و27 دقيقة، اليمن: نحو 14 ساعة و7 دقائق، السودان: نحو 14 ساعة و8 دقائق، موريتانيا: نحو 14 ساعة و15 دقيقة، قطر: نحو 14 ساعة و15 دقيقة، سورية: نحو 14 ساعة و30 دقيقة، فلسطين: نحو 14 ساعة و30 دقيقة، الأردن: نحو 14 ساعة و30 دقيقة، لبنان: نحو 14 ساعة و30 دقيقة، الكويت: نحو 14 ساعة و30 دقيقة، سلطنة عمان: نحو 14 ساعة و37 دقيقة، الإمارات: نحو 14 ساعة و41 دقيقة، البحرين: نحو 14 ساعة و49 دقيقة، العراق: نحو 15 ساعة، مصر: نحو 15 ساعة، المغرب: نحو 15ساعة و25 دقيقة، ليبيا: 15 ساعة و30 دقيقة، الجزائر: 15 ساعة و45 دقيقة، وتونس: 15 ساعة و45 دقيقة.