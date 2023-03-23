هذه الدول ستبدأ صيام رمضان غداً الجمعة

أعلنت 3 دول تعذر رؤية هلال شهر رمضان لديها يوم أمس (الأربعاء)، وهي باكستان والهند وبنغلادش، ليكون اليوم (الخميس) هو المكمل لشهر شعبان فيها، بينما سيكون يوم غد (الجمعة) هو أول أيام رمضان.

وأكدت جمعية علماء الهند عدم ثبوت رؤية هلال رمضان يوم أمس في البلاد، كما أشار مركز الفلك الدولي إلى تعذر رؤية الهلال كذلك في كل من باكستان وبنغلاديش.

فيما أعلنت كل من الأردن وسلطنة عمان والجزائر والمغرب وموريتانيا ثبوت رؤية الهلال لديها، ليكون أول أيام رمضان في هذه الدول هو اليوم (الخميس) كباقي الدول العربية.