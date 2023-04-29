هذه خطوات التربح من محتوى “تويتر” لجميع المستخدمين

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استعرضت شركة تويتر الأمريكية، خطوات تفعيل ميزة التربح من المحتوى لجميع صانعيه حول العالم، وذلك من خلال مدفوعات مالية من المتابعين نظير الاشتراك في أعمالهم على المنصة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنه يمكن تفعيل الميزة من خلال الدخول على إعدادات التطبيق والنقر على خيار “تحقيق الدخل”، لتمكين المتابعين من الاشتراك في المحتوى النصي والمرئي لصانع المحتوى.

ويحصل صانعو المحتوى على مبلغ الاشتراك من المتابعين مخصوماً منه رسوم أنظمة تشغيل الهواتف، حيث لن تستقطع المنصة أي نسبة من العائدات خلال الـ 12 شهراً الأولى من تفعيل الميزة.