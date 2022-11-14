غيرت ملابسها بالكامل.. شاهد لحظة القبض على منفذة تفجير “تقسيم” في إسطنبول

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قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الاثنين، إن سلطات الأمن ألقت القبض على من وضع القنبلة التي تسببت بتفجير في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول أمس الأحد.

واستهدف انفجار قلب إسطنبول، المدينة الرئيسية لتركيا، مما أسفر عن مقتل 6 على الأقلّ وإصابة 81 آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة في شارع الاستقلال التجاري المزدحم.

ولاحقًا، تحدث وزير العدل بكر بوزداغ عن “حقيبة” وُضِعت على مقعد، وقال “جلست امرأة على مقعد ما بين 40 إلى 45 دقيقة ثم وقع انفجار. كل المعطيات عن هذه المرأة هي حاليا قيد الدرس”.

وشارع الاستقلال الواقع في الحيّ التاريخي لمنطقة بيوغلو هو أحد أشهر الشوارع في إسطنبول ويمتدّ على مسافة 1.4 كيلومتر وهو مخصّص بالكامل للمارّة، يمرّ في وسطه قطار ترام قديم وتصطفّ على جانبيه متاجر ومطاعم ويرتاده نحو 3 ملايين شخص في اليوم خلال عطلة نهاية الأسبوع.