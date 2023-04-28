هرب أم على رأس عمله؟.. أين وزير الدفاع السوداني؟

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بعدما تداولت صفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبر زعم هروبه، تدخلت وزارة الدفاع في السودان لتنهي اللغط.

فقد نفت الوزارة في بيان الخميس، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية عن مغادرة وزير الدفاع الفريق ركن يس إبراهيم يس إلى مسقط رأسه بشمال كردفان.

على رأس عمله

وأكدت وجوده بالخرطوم ومتابعته للأحداث الجارية بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش، وفق بيانها.

كما نقلت وكالة السودان للأنباء عن بيان للوزارة أن وزير الدفاع يؤكد قدرة القوات المسلحة في الحفاظ على سيادة الوطن ومكتسباته، بحسب الكلام.

وأضافت الوزارة في البيان أن وزير الدفاع أشاد بالإنجازات التي تمت فيما يخص الترتيبات الأمنية وانخراط جميع الحركات المسلحة داخل القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى للعمل جنباً إلى جنب معها للدفاع عن تراب الوطن وحمايته من كل المهددات.

الهدنة تدخل حيز التنفيذ

جاء ذلك بعدما انتشر خبر هروب وزير الدفاع كالنار فيس الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السودانية، مفجراً بلبلة واسعة.

أزمة صعبة

يشار إلى أن اشتباكات دامية كانت تفجذرت بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان في السودان، حاصدة مئات القتلى من المدنيين، ونحو 2000 جريح حتى الآن.

وعلى الرغم من عدم جدية الهدن المعلنة، إلا أن طرفي الصراع وافقا على وقف لإطلاق النار سرى منتصف الليلة في عمروم البلاد لـ72 ساعة إضافية.

في حين دعت المنظمة الإقليمية المعنية بالتنمية في شرق إفريقيا “إيقاد” الأربعاء، لتنفيذ مبادرة من أجل وقف إطلاق النار بين القوتين العسكريتين الكبيرتين، عبر تمديد الهدنة، مطالبة كل فريق بإرسال ممثل عنه من أجل التفاوض.

فيما نزح الآلاف من الخرطوم بفعل الصراع، وسط انقطاع شبه تام للخدمات الطبية وشح المواد الغذائية، ومياه الشرب، فضلا عن تقطع الاتصالات والكهرباء.