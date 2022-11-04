هروب 5 أسود من حديقة الحيوان يثير الرعب

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شهدت حديقة حيوان تارونجا في سيدني أحد أسوأ أيامها رعبًا مع هروب خمسة أسود من السياج والذي أدى إلى مراجعة سلامة حديقة الحيوان، كما أجبر الموظفين والزوار للحديقة على الاختباء في “مناطق آمنة”.

• أسوأ كابوس

“أسوأ كابوس لدينا”يقول أب لطفلين لصحيفة التلغراف telegraph.co.uk، فقد قضى ليلة مرعبة في تجربة “الزئير والشخير”، لافتًا أن عائلته أُمرت بالفرار من الخيام و “كان الأمر صادمًا للغاية – تخيل أنك تواجه أسدًا” وكانت خمسة أسود قد اندفعت من سياجها في حديقة حيوان تارونجا في سيدني، وقد شوهد أربعة أشبال من صغار الأسود وأسد بالغ خارج السياج، والذي دعا القائمين لاستخدام تنبيه “رمز واحد” بعد فترة وجيزة من إغلاق حديقة الحيوان واستدعاء الشرطة (الرمز الأول هو التنبيه الأكثر إلحاحًا لحديقة الحيوان ، ويتطلب استجابة طارئة.)

• مشكلة السلامة مع سياج الاحتواء

وقد أوضحت حديقة حيوان تارونجا: ” المراجعة الأولية للحادث أظهرت أن مشكلة السلامة مع سياج الاحتواء مكنت خمسة أسود من الخروج مؤقتًا من معرضها الرئيسي”.

على أن الأسود أصبحت الآن في “منطقة احتجاز آمنة في الجزء الخلفي من الحديقة” حيث سيتم إعداد تقرير كامل لإدارة الصناعات الأولية في نيو ساوث ويلز.

وحسب الموقع السابق فقد أشار ماغنوس بيري وعائلته أنهم كانوا يقيمون طوال الليل في حديقة الحيوان كجزء من برنامج “الزئير والشخير”. وقال إن الموظفين أيقظوه يوم الأربعاء وطلبوا منهم الهرب حفاظًا على أمانه وأمان عائلته.

• تعامل مهنى واحترافي من قبل عمال الحديقة

قال بيري لصحيفة “جارديان أستراليا” theguardian.com/au: “انطلق جرس الإنذار ونزل حراس الحديقة وهم يصرخون” الكود الأول ، الرمز الأول ، الجميع يخرجون من الخيام “.

“اضطررنا إلى ترك متعلقاتنا وأخذونا إلى كوخ للاختباء. كنا نظن أنه تمرين حتى سمعنا على أحد أجهزة اللاسلكي للموظفين أن الأسود قد هربت. لقد كان الأمر صادمًا للغاية – تخيل مواجهة أسد – كان أسوأ كابوس لنا “.لافتًا أنه : “في الجزء الخلفي من عقلك ، لو وضعتك الظروف بمثل هذا الموقف لكنت دائمًا تفكر ، ماذا كان سيحدث إذا جاء هذا الأسد إليك؟ بالتأكيد كنت ستقتل.

وأشاد بيري بالتعامل المهني لعمال الحديقة، يقول : “في الوقت الحالي ، لسنا خائفين ، فالموظفون كانوا احترافين ورائعين، فقد نجحوا في إيهام الأطفال أن ما يحدث جزء من فيلم Jurassic Park. ، والذي جعلهم يشعرون بالسعادة ونحن نشعر بالحماية “.

ومن جهته أكد سيمون دافي ، المدير التنفيذي للعمليات في تارونجا لـ “جارديان أستراليا” ، إن الأسود شوهدت في “منطقة صغيرة مجاورة لمعرض الأسود الرئيسي”.

موضحا : “كان السياج الذي يفصلهم عن بقية حديقة الحيوان طوله ستة أقدام” مشددا أن “حديقة الحيوان لديها بروتوكولات سلامة صارمة للغاية حيث يتم وضع الزوار والعاملين في المكان المناسب لمثل هذا الحادث وقد تم اتخاذ إجراءات فورية.” يقول دافي إن شبلًا واحدًا كان بحاجة إلى الهدوء ، لكن بخلاف ذلك ، “عادت الأسود بهدوء إلى حظيرتها”.

أكد دافي أن مراجعة الحادث جارية ، مع خضوع المعرض لمزيد من التفتيش للتأكد من أنه “آمن بنسبة 100٪”. على أنه لقطات جوية قد أظهرت قيام الحراس بدوريات على الأرض خلال حالة الطوارئ.

يذكر أنه تم استدعاء الشرطة إلى حديقة الحيوان كإجراء احترازي ولم يبلغ عن وقوع إصابات. وأكدت الشرطة أن حديقة الحيوانات والمنطقة تم تأمينها بأمان قبل الساعة 9 صباحًا بوقت قصير من ذات اليوم.

حيث تم نقل جميع الأشخاص الموجودين في الموقع إلى مناطق آمنة ولا توجد إصابات للضيوف أو الموظفين. وجميع الحيوانات موجودة الآن في معرضها ، حيث تتم مراقبتها عن كثب .

• ليس الهروب الأول

يذكر أن حادث الهروب بسيدني ليس الأول، فقد هربت مجموعة من قرود البابون من منشأة بحثية بالقرب من مستشفى الأمير الملكي ألفريد في سيدني.