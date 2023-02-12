هزات أرضية تضرب المغرب وجورجيا

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أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الأحد، بإقليم الحسيمة في شمال البلاد.

وأوضح المعهد أن هذه الهزة التي حدد مركزها في جماعة النكور التابعة لإقليم الحسيمة على عمق 18 كيلومترا، وقعت حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

وفي جورجيا، ضربت هزتان أرضيتان بقوة 4.4 و3.3 درجة على مقياس ريختر ظهر اليوم الأحد، وبفارق 14 دقيقة، محيط مدينة أوزورغتي بغرب البلاد، ولم ترد معلومات عن وقوع أضرار وخسائر.

ومساء أمس السبت سجلت هزة بقوة 4.3 درجة في غرب جورجيا أيضا.