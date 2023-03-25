هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب الساحل الجنوبي لدولة بيرو

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أعلن المركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل، أن هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، ضربت الساحل الجنوبي لدولة بيرو، المطل على المحيط الهادي، بقارة أمريكا الجنوبية.

وأوضح المركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال الذي تبلغ قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر والذي ضرب الساحل الجنوبي لدولة بيرو، وقع على عمق 20 كيلومتر تحت سطح القشرة الأرضية.

ولم تكشف التقارير الإعلامية حتى الوقت الحالي، حجم الأضرار التي تسبب بها الزلزال الذي وقع قبالة سواحل بيرو، كما لم تطلق السلطات أي تحذير من خطر وقوع تسونامي.

الزلازل تجتاح العالم

ويشهد العالم خلال العام الجاري 2023 عددا كبير من الزلازل، كان أكبرها الزلزال الذي ضرب كلا من دولة تركيا وسوريا، واودى بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء.

وأعلنت تركيا أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي يقترب من 50 ألفا بينهم 6800 أجنبي، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.

كما ضرب زلزال آخر شمال شرق أفغانستان، وتأثرت به كل من باكستان والهند، واودي بحياة 3 أشخاص وأصيب أكثر من 150 آخرين في باكستان جراء الزلزال العنيف الذي ضرب

وأوضحت وسائل إعلام محلية باكستانية، أن تداعيات الزلزال تسببت في مصرع 3 أشخاص وإصابة أكثر من 150 في المناطق القريبة من مركز الزلزال بشمال شرق أفغانستان، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث للتعرف على وجود ضحايا آخرين.