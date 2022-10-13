هزة أرضية تضرب بابوا غينيا الجديدة

ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، في وقت سابق من اليوم، سواحل بابوا غينيا الجديدة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الهزة كان على بعد 59 كيلومترا، من الساحل الشمالي /لبريطانيا الجديدة/، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة.

وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما يسمى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 بالمائة من البراكين النشطة في العالم.. وقد شهدت في فبراير 2018، زلزالا مدمرا أوقع ما لا يقل عن 100 قتيل، وتسبب في انهيارات أرضية أدت إلى طمر عشرات القرى.