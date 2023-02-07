هزة أرضية جديدة بقوة 5 درجات في كهرمان مرعش جنوبي تركيا

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أفادت قناة العربية في خبر عاجل، أن هزة أرضية جديدة بقوة 5 درجات ضربت كهرمان مرعش جنوبي تركيا .

وأعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد إلى 4544 شخصا، بالاضافة إلى 26.725 ألف مصاب.

واعتبر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم، أن “محنة الزلزال الحالية، هي أكبر كارثة طبيعية واجهناها في تاريخ الجمهورية التركية”.

وأوضح سليمان صويلو أن “عدد المباني التي تدمّرت تماما في ولاية كهرمان ماراش التركية (لوحدها)، 941 مبنى وفق الإحصاءات الرسمية، وتقديراتنا أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير”.

في حين تتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.