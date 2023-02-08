هزة أرضية جديدة تضرب فلسطين

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن هزة أرضية جديدة ضربت فلسطين مساء اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك غداة هزة أرضية ضربت فلسطين أمس بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر طالت مدينة نابلس في إطار هزات إرتدادية تشمل المنطقة إثر زلزال تركيا وسوريا المدمر.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الهزة وقعت في الساعة 16:58 بتوقيت فلسطين، وبلغت قوتها 3.3 على مقياس ريختر على بعد 20 كم جنوب شرق القدس. ولم يتم تفعيل تحذير من وقوع زلزال.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.8 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​ كما طالت الهزات الارتدادية عددا من الدول المحيطة بمركز الزلازال في المنطقة.